شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تدين الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام في لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت إندونيسيا هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قوات حفظ السلام في لبنان.

وأصدر الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو يوم الثلاثاء إدانة شديدة لإسرائيل بعد هجومها على قوات حفظ السلام المؤقتة في لبنان التابعة للأمم المتحدة (اليونيفيل)، التي أسفرت عن إصابة 3 إندونيسيين.

وكان الجنود يخدمون ضمن قوات اليونيفيل التي تأسست عام 1978 لمراقبة وقف الأعمال العدائية في المنطقة، وضمان أمن الحدود اللبنانية. مهاجمة قوات حفظ السلام وقال جوكو في بيان نُشرعلى قناة الأمانة العامة للرئاسة عبر موقع يوتيوب: "ندين الهجوم بشدة، يجب عدم مهاجمة قوات حفظ السلام، ورغم ذلك أصيبوا في هذا الهجوم".

يشار إلى أن جنديين إندونيسيين بالقوات أصيبا في 10 أكتوبر في أثناء هجوم إسرائيلي على موقع لليونيفيل في الناقورة، وهي بلدة ساحلية جنوبي لبنان، وفقًا لوزارة الخارجية الإندونيسية.