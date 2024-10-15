الخليج اليوم .. قديروف: نقدر عالي التقدير العلاقة الأخوية التي تربطنا بالمملكة العربية السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلن رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف لقاءه بالأمير السعودي تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز.

وكتب قديروف عبر قناته على "تلغرام": "التقيت خلال زيارتي للمملكة العربية السعودية بصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ​​محمد بن فهد بن عبد العزيز، وناقشنا عددا من القضايا الملحة ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن فرص مزيد من التفاعل في مختلف المجالات".

ونشر قديروف مقطع فيديو يظهر مقتطفات من زيارته للسعودية.

وأضاف: "لقد نقلت أطيب تمنياتي لقيادة المملكة العربية السعودية وأعربت عن ثقتي في أن تسهم جميع جهودنا المشتركة في تحقيق الرخاء المشترك".

وأشار قديروف أيضا إلى زيارة البعثة الدائمة لروسيا لدى منظمة التعاون الإسلامي، معتبرا أن هذه المؤسسة "تلعب دورا مهما في الحفاظ على الحوار بين روسيا والعالم الإسلامي".

وتابع: "نحن نقدر بشدة العلاقة الأخوية التي تربطنا بالمملكة العربية السعودية، والتي تقوم على التفاهم العميق واحترام التقاليد الثقافية والرغبة في التنمية المشتركة. وسنواصل تعزيز العلاقات ونحن على استعداد للعمل معا في مبادرات جديدة من شأنها أن تخدم الطرفين".

وختم: "إنني ممتن لتركي بن ​​محمد بن فهد بن عبد العزيز على حفاوة الاستقبال ودفء اللقاء".