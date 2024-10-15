شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس منتدى الخبرة السعودى: مصر والسعودية تمثلان كفتى ميزان آسيا وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أحمد الشهرى، المحلل السياسى ورئيس منتدى الخبرة السعودى، إن زيارة ولى العهد السعودى محمد بن سلمان للقاهرة تأتى امتدادا واستكمالا لزيارات متبادلة لن تنقطع منذ بداية عهد الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف أحمد الشهرى، خلال مداخلة من الرياض عبر سكايب، لقناة إكسترا نيوز، أن مصر والسعودية كفتى الميزان، فالسعودية فى آسيا وثقلها السياسى والدينى والجغرافى والتاريخى، والكفة الثانية فى أفريقيا تمثلها مصر بتاريخها وحضارتها واقتصادها وشعبها ويمثلان القوى والرؤى العربية الحديثة.

ولفت أحمد الشهرى إلى أن الدولتين يواجهان المتغيرات الجيوسياسية والاستراتيجية التى تمر بها الأمر العربية والإسلامية، مؤكدا أن الزيارة تأتى فى إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين على الصعيد الاقتصادى والاستثمارى والشراكات بين البلدين، واستمرار تبريد الصراعات المشتعلة فى المنطقة.

وأوضح أحمد الشهرى أن مصر والسعودية تؤمنان بأنه لا تنمية ولا بناء ولا ازدهار فى ظل وجود صراعات ومهددات فى المنطقة.



