شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. المملكة تستضيف اجتماعات مجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف المملكة غدًا اجتماعات الدورة 35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة 13-17 أكتوبر 2024م في مدينة جدة.

وتنعقد الدورة 35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة المملكة وبحضور ومشاركة أصحاب الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالدول العربية الأعضاء وممثلي عدد من المنظمات الدولية ذات العلاقة، وستكون انطلاقة هذه الاجتماعات بعقد الاجتماع الـ(25) للجنة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة خلال الفترة من 13-15 أكتوبر ويتبعها الاجتماع (60) للمكتب التنفيذي بتاريخ 16 أكتوبر تحضيراً للدورة (35) لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة المقرر عقدها 17 أكتوبر، وسيناقش جدول أعمالها عددًا من الموضوعات البيئية التي تهم المنطقة العربية والسعي إلى الخروج بتوصيات فعاله تجاهها.





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وستناقش الاجتماعات التحديات البيئية والحلول القائمة على الطبيعة، وما تم تنفيذه من قرارات خلال الدورة السابقة، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، والتعاون العربي في قضايا التصحر والتنوع البيولوجي وقضايا المناخ، والتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين العالمية للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل البرية، بجانب التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، والمشاركة العربية في الدورة السادسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في الرياض، وعدد من الموضوعات البيئة المقدمة من الدول المشاركة.

وتأتي رئاسة المملكة لهذه الاجتماعات تأكيدًا لدورها الريادي في تعزيز العمل العربي البيئي المشترك على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.