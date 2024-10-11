شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: هجمات الاحتلال على المرافق الصحية بغزة تمثل جرائم حرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير للجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت سياسة منسقة لتدمير نظام الرعاية الصحية في غزة، كجزء من هجوم أوسع ارتكبت خلاله جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في الإبادة.

وأوضحت رئيس اللجنة نافي بيلاي، أنه يجب على إسرائيل الوقف الفوري لتدميرها العشوائي وغير المسبوق للمرافق الصحية في غزة. معاناة لا توصف وأشار التقرير إلى أن الهجمات على المرافق الطبية في غزة خاصة تلك المخصصة لرعاية الأطفال وحديثي الولادة، أدت إلى معاناة لا توصف للأطفال المرضى والمصابين بحرمانهم من العلاج، وفرضت عمدًا ظروفًا معيشية يقصد بها إهلاك أجيال من الأطفال الفلسطينيين.

وأضاف التقرير أن آلاف المعتقلين من الأطفال والبالغين المعتقلين بشكل تعسفي، تعرضوا إلى إساءات واسعة النطاق ممنهجة، وعنف جسدي ونفسي يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار إلى أن وفيات المعتقلين نتيجة التعذيب ترقى إلى جرائم الحرب المتمثلة في القتل العمد وانتهاك الحق في الحياة.