الخليج اليوم .. وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي خفض التصعيد بالمنطقة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أجرى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز اتصالا هاتفيا يوم الثلاثاء مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن استعرضا خلاله ملفات ثنائية وقضايا المنطقة.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع السعودية، استعرض الاتصال "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الدفاعية بين البلدين".

وأشارت إلى أن الوزيرين بحثا آخر التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة لخفض التصعيد بالمنطقة وتداعياته بما يضمن أمنها واستقرارها.

ولم يكشف البيان السعودي مزيدا من التفاصيل عن مباحثات الوزيرين.

ويوم الأحد الماضي، أكدت السعودية متابعتها بقلق بالغ تطورات الأحداث الجارية في لبنان، مشددة على ضرورة المحافظة على سيادة لبنان وسلامته الإقليمية.

وأكدت المملكة وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني في مواجهة تداعيات تلك الأحداث وضرورة الحد من تبعاتها الإنسانية.

وتشهد المنطقة توترا متزايد على وقع الهجمات الإسرائيلية المتصاعدة في لبنان بعد عام من الحرب في غزة.

والأسبوع الماضي، شنت إيران هجوما صاروخيا على إسرائيل قالت إنه رد على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، والقائد في فيلق القدس بالحرس الثوري عباس نیلفروشان.

وتوعدت إسرائيل بالرد، وقالت إن "إيران ارتكبت خطأ وستدفع الثمن"، فيما قال مسؤولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس خيارات الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

من جهته قال الحرس الثوري إنه سيرد بشكل أقوى على إسرائيل إذا أقدمت على "أي تهور جديد".

وتتخوف دول المنطقة من تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران، من جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.