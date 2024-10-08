شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5500 مواطن كندى يطلبون مغادرة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الكندية أن أكثر من 5500 من رعاياها المقيمين الدائمين فى لبنان وأفراد أسرهم أعربوا عن رغبتهم فى مغادرة لبنان التى يتعرض جنوب عاصمتها لقصف إسرائيلى مكثف منذ 27 سبتمبر الماضى.

وذكر راديو "كندا الدولى" أنه سيجرى في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء، تسيير رحلات إضافية من بيروت مع ما يقرب من 600 مقعد متاح.

وأفادت إدارة الشؤون العالمية الكندية بأنه خلال ما يزيد قليلا عن أسبوع، غادر 1,150 شخص لبنان، بما في ذلك الكنديون والمقيمون الدائمون وأفراد أسرهم المباشرين، مع توفر أماكن إضافية، بالإضافة إلى مواطنين أجانب من الأرجنتين وأستراليا وبلغاريا والدنمارك وإيرلندا ونيوزيلندا وسويسرا والولايات المتحدة وممثلي الأمم المتحدة.

