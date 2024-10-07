شكرا لقرائتكم خبر عن غارات إسرائيلية تطال مناطق بالقرب من مطار بيروت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل تطورات حرب الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، إذ أصابت غارتان إسرائيليتان متتاليتان منطقة قريبة للغاية من مطار بيروت الدولي.

وبحسب مصادر أمنية ووسائل إعلام رسمية لبنانية، أطلق صاروخين على الأقل قرب منطقة الكوكودي. مطار بيروت الدولي وتبعد تلك المنطقة بضعة كيلومترات من مطار بيروت الدولي، والذي لا يزال يعمل رغم تعرضه للإصابة في بعض الأحيان من الغارات الإسرائيلية.



وشوهدت أعمدة كبيرة من الدخان تتصاعد من المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية في الجنوب اللبناني، بأن مقاتلات الاجتلال الإسرائيلي استهدفت خلال نحو نصف ساعة أكثر من 30 قرية في قضاء صور.