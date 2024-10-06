الخليج اليوم .. الإمارات ترسل 6 طائرات إمدادات طبية وغذائية وإغاثية إلى لبنان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أرسلت دولة الإمارات 6 طائرات تحمل على متنها نحو 205 أطنان من الإمدادات الطبية والإغاثية والغذائية ومعدات الإيواء إلى لبنان لدعم الأشقاء اللبنانيين، حيث شملت أيضا مساعدات بالتعاون مع كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، وذلك خلال يومين في إطار الجسر الجوي الإماراتي، وضمن حملة "الإمارات معك يا لبنان".

وتعكس هذه الإمدادات الجهود المتفانية التي تقوم بها دولة الإمارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين في سبيل تقديم الدعم الإغاثي العاجل للأشقاء في لبنان للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية والصحية الحرجة.

ويأتي إرسال هذه الطائرات في ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بتقديم الدعم والمساندة للأشقاء اللبنانيين، وتجسيداً لنهج دولة الإمارات حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب الشعوب في أزماتها.

وتهدف هذه الاستجابة الإنسانية إلى التخفيف من حدة التداعيات التي تسببت في وجود نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ومعاناة الآلاف من الأسر من نقص الخدمات الطبية الأساسية، خاصة من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء.

كما تم إطلاق حملة "الإمارات معك يا لبنان" لدعم الشعب اللبناني الشقيق على مستوى الدولة، تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر ولغاية يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الحالي، يشارك فيها المجتمع، والمؤسسات، والهيئات الحكومية، والخاصة.