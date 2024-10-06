الخليج اليوم .. "لا حرج".. داعية سعودي يفتي في حكم الجزء اليسير من الكحول شرعا

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف الداعية السعودي الدكتور سعد الخثلان أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عن حكم الجزء اليسير من الكحول المباح شرعا.

وقال الداعية السعودي في بيان فتواه ردا على سؤال تلقاه من شخص يقول "ما حكم اليسير المستهلك من الكحول؟": "كثير من الأدوية، والمعلبات والألبان، والمشروبات الغازية والعصائر، تضاف إليها نسبة يسيرة جدا من الكحول كمادة مذيبة ومساعدة على الحفظ فترة طويلة، وهذه لا حرج في تناولها من الناحية الشرعية إذ أن هذه النسبة يسيرة جدا ومستهلكة فهي كالنجاسة اليسيرة، إذا وقعت في الماء الكثير".

واستشهد الخثلان في بيان فتواه عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إكس" بقول الإمام ابن تيمية: "الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر".

وأضاف "أما حديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام" فالمقصود به المسكر القليل الذي نسبة الكحول فيه ليست مستهلكة وإنما قليلة بحيث لو أكثر من شربه لسكر فيحرم قليله ولو لم يسكر".

وأفاد سعد الخثلان "أما ما ذكر من نسبة الكحول اليسيرة جدا في بعض الأدوية والمعلبات، فإنه لو أكثر الإنسان منها لم يسكر ولهذا لا حرج في تناولها مطلقا".