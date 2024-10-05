شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - دانت الحكومة الأردنية اليوم اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، وإقدامهم على ممارسات استفزازية في انتهاكٍ لحرمة وقدسية المسجد.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى في ظل استمرار عدوانها وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى في ظل استمرار عدوانها وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة.