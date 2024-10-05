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الأردن تدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى

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واس - عمّان 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دانت الحكومة الأردنية اليوم اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، وإقدامهم على ممارسات استفزازية في انتهاكٍ لحرمة وقدسية المسجد.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى في ظل استمرار عدوانها وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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