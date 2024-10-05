شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تدين اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دانت الحكومة الأردنية اليوم اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى، وإقدامهم على ممارسات استفزازية في انتهاكٍ لحرمة وقدسية المسجد.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، أن على إسرائيل -القائمة بالاحتلال- وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى في ظل استمرار عدوانها وانتهاكاتها في الضفة الغربية المحتلة.

