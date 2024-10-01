الخليج اليوم .. وزير الشؤون الإسلامية: يجب عدم الانجراف وراء الأفكار الظلامية التي تستغل الإسلام

الرياض - كتب موسى القحطاني -

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، البرنامج الدعوي "وكذلك جعلناكم أمة وسطا" الذي ينفذه فرع الوزارة بمنطقة نجران، ويستهدف تنفيذ ندوات ومحاضرات تركز على ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في المساجد والجوامع ودور التحفيظ بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة.

وقد حضر حفل التدشين الذي أقيم بقاعة المؤتمرات بمركز سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود بجامعة نجران وسط حضور فائق الـ1000 من أعيان المجتمع ومديري الأجهزة الحكومية والأهلية والأئمة والخطباء ومنسوبي ومنسوبات الشؤون الإسلامية بالمنطقة.

وألقيت عدة كلمات لعدد من المسؤولين تناولت الإشادة والتنويه بدور وزارة الشؤون الإسلامية في العناية ببيوت الله ونشر الدعوة، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال، عبر إطلاق البرامج العلمية والدعوية التي تركز على تنمية القيم الإسلامية في نفوس الناس وتحذر من الغلو والتطرف، وتدعو للتسامح والتعايش.

ونوه خلال الحفل، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بما تنعم به هذه البلاد من الخير الوفير بفضل الله أولاً ثم القيادة الحكيمة لولاة الأمر من خلال ما يُقدَّم لأبناء هذا الوطن من أعمال ومشاريع تنموية عملاقة في جميع المجالات، والتي تُسهم في تحقق المزيد من الرخاء والازدهار.

ونبه الوزير آل الشيخ خلال كلمته على ضرورة استشعار نعمة الأمن والاستقرار التي يعيشها الناس في هذه البلاد، والتمسك بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وعدم الانجراف وراء الأفكار الظلامية التي تسعى لاستغلال الدين والإسلام لتحقيق مصالح شخصية وأهداف دنيوية، وتسعى لزرع الفتنة بين الناس، ليعم الخراب والدمار والقتل ونشر الكراهية.