شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: 51 قتيلا حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد، أن حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق عدة في البلاد، قد ارتفعت إلى 51 قتيلا و174 مصاباً، وذلك في سياق التصعيد العسكري المستمر منذ أوائل أكتوبر الجاري.



وأوضحت الصحة اللبنانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء اللبنانية - اليوم الأحد، أن العدد الإجمالي للضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر الجاري بلغ 2306 قتلى و10698 مصاباً.

