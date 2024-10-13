الخليج اليوم .. اليمن.. زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي بأكثر من مليون شخص

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشف تقرير دولي حديث عن ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الجاري بأكثر من مليون شخص.

وقال البنك الدولي، في تقرير أصدره مؤخراً حول الأمن الغذائي، إن اليمن شهد زيادة قدرها أكثر من مليون شخص إضافي يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق.

وأضاف التقرير أن عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد في اليمن ارتفع بنسبة 6% بين عامي 2023 و2024، وذلك لعدة عوامل بما فيها تزايد حدة الصراع والصدمات المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات.

ولفت البنك الدولي إلى أن تكلفة سلة الغذاء ارتفعت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة انخفاض قيمة العملة، ونقص القدرة الشرائية، وارتفاع تكاليف الوقود والمدخلات الزراعية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مما جعل "الغذاء غير ميسور التكلفة بالنسبة للعديد من شرائح السكان، خاصة الأكثر ضعفاً".

وأشار إلى أن انعدام الأمن في البحر الأحمر أدى إلى محدودية توافر الغذاء وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أنه ولهذا السبب، إلى جانب نقص فرص العمل والصدمات المناخية، فإنه من المتوقع أن يواجه 24% من السكان مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المستوى 3 و4 من التصنيف المتكامل) في الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024.