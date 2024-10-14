شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: لم يجلس معى أحد للتجديد للمصرى.. وجاهز لمواجهة الأهلى فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، لاعب سيراميكا كليوباترا تفاصيل انتقاله من صفوف المصري البورسعيدي، مشيرًا إلى جاهزيته للقاء السوبر المصري في الإمارات.

وقال حسين السيد في تصريحات مع الصقر أحمد حسن، في برنامجه "الكابتن"، على قناة dmc: "أنهيت كل شيء مع المصري، وانضممت لنادي سيراميكا كليوباترا بشكل رسمي"، وأنا الآن متواجد في المطار استعدادا للسفر إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري".

وأضاف: "أشكر إدارة المصري البورسعيدي على الفترة الماضية وكل اللاعبين والمجلس والجهاز الفني بقيادة علي ماهر، وإن شاء الله المصري يحقق بطولة"، مضيفا لم يتحدث أحد معي في بورسعيد لتجديد عقدي، وتلقيت عرضا محترما من سيراميكا والمصري وافق عليه، والبعض قال إن المصري عرض التجديد ولكن هذا لم يحدث مطلقا".

وتابع: وقعت 3 مواسم مع سيراميكا بعرض مالي محترم والناس "قدروني" بشكل جيد.

وعن مباراة السوبر ضد الأهلي.. قال: "المباراة صعبة، والأهلي نادي كبير وله فضل علي وبتمنى لهم الخير ولكن ليس ضدنا، "أكل عيشي برضو".

واختتم: "محمد صلاح "عشرة عمر"، وهو لاعب كبير وما زال على تواصل دائم مع الجميع ومن 2010 لم يتغير أبدًا، وأرسلت له رسالة بخطوتي الجديدة ولكنه لم يُجِب حتى الآن".