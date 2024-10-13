الخليج اليوم .. قرقاش: مشاهد أفواج المتطوعين في مدن الإمارات لمساعدة الأشقاء في لبنان تبعث على الفخر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشارين الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن يشاهد أفواج المتطوعين في المدن لمساعدة الأشقاء في لبنان المجمع ذلك في غزة تبعث على الفخر، متشوقاً التحية لكل متطوع ويقوم بدوه لمساندة الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وقال ماليه على حسابه في منصة إكس "مشاهدة أفواج المتطوعين في لبنان الإمارات لمساعدة الأشقاء في جمع ذلك في غزة تبعث على الفخر، وتجسد روح التضامن العميق والمتجذرة في مجتمع الإمارات بتنوعه وتضافه ضمن مؤسسة المؤسسات والعدالة القانونية".

وأضاف ماليه "والتحية لكل متطوع يقوم بدوه لمساندة بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان".