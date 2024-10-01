الخليج اليوم .. في هجوم جديد.. صاروخ يصيب سفينة قبالة اليمن

الرياض - كتب موسى القحطاني -

على وقع التصعيد غير المسبوق الذي شهده لبنان إثر التوغل البري الإسرائيلي في بعض القرى الحدودية جنوبا، سجل حادث جديد في البحر الأحمر.

وفي تفاصيل الحادث، أصيبت سفينة بصاروخ اليوم الثلاثاء، في هجوم جديد قبالة مدينة الحديدة اليمنية التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، على ما ذكرت وكالة الأمن البحري البريطانية.

فبعد ساعات على هجوم بمسيّرة أصاب سفينة في البحر الأحمر، أوضحت الوكالة أن "سفينة تعرضت لهجوم صاروخي ورغم إصابتها بأضرار فإن كل أفراد الطاقم سالمون".

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن وقوع الهجوم على بعد 64 ميلا بحريا شمال غربي الحديدة باليمن.

"هجمات تستهدف حزب الله"

وبدأ الجيش الإسرائيلي توغلا في عدد من القرى اللبنانية الحدودية، وبعد ساعات من التوغل أعلن الجيش الإسرائيلي أن هجماته البرية في لبنان تستهدف معاقل حزب الله على الحدود.

كما أشار المتحدث باسمه دانيال هاغاري، في إحاطة مصورة اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل "لن تسمح بهجوم مماثل لـ 7 أكتوبر على حدودها من أي جهة"، مضيفا أن "عدم قدرة الحكومة اللبنانية ودول العالم على إبعاد حزب الله عن الحدود لا يترك لتل أبيب خياراً".

وقبل ذلك، شنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي أمس الاثنين هجوما واسعا على أهداف تابعة للحوثيين في منطقتي الحديدة ورأس عيسى.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارات شملت محطات كهرباء ومرفأ لاستيراد النفط.