شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 8 أكتوبر.. فرنسا تعلق رحلاتها الجوية إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "Air France" تعليق رحلاتها بين "مطار شارل ديجول" بباريس والعاصمة اللبنانية بيروت والقدس المحتلة حتى 8 أكتوبر المقبل، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

من ناحية أخرى، أفادت تصريحات صادرة عن الخارجية الألمانية بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الألماني تدعم مغادرة الموظفين الموفدين التابعين للسفارة الألمانية في بيروت، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم وأعضاء المنظمات الوسيطة الألمانية. الحرب في لبنان وتابعت الوزارة أن هناك نحو 110 ركاب على متن هذه الطائرة وأنها أقلعت في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم الاثنين، ولفتت إلى أنه ليس جميع الركاب الموجودين يحملون الجنسية الألمانية.

سبق وأكدت بيانات رسمية لبنانية، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 125 شخصا لقوا حتفهم حتى االآن في لبنان، جراء الغارات الجوية التي شنتها دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح أمس الأحد.