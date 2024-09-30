الخليج اليوم .. الرئيس الإيراني: جرائم إسرائيل لن تبقى من دون رد

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن جرائم إسرائيل لن تبقى من دون رد.

وقال بزشكيان في مقابلة مع شبكة CNN الأميركية: إن "الدول العربية والإسلامية تتحمل مسؤوليةً كبيرة تجاه هذه المأساة، لذلك يجب ألا تقف متفرجة على جرائم الكيان كونها تعرّض أمن المنطقة للخطر".

وأضاف، أنه "يجب ألا يُترك المقاومون وحدهم لتواصل إسرائيل جرائمها، وتعتدي على ما وصفها بدول محور المقاومة واحدة تلو الأخرى".

وعن اغتيال حسن نصر الله، لفت إلى أن إعطاء الفرصة للمجرمين يزيدهم جرأة مشيرا إلى أن مزاعم قادة أميركا ودول أوروبية بأنهم اقترحوا وقف إطلاق النار مقابل عدم رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية كاذبة تماماً.

وأشار إلى أن "إسرائيل بجريمة اغتيال حسن نصرالله أثبت مرّة أخرى أنها غير ملتزمة بأي من المعايير الدولية"، مؤكدا أن "جرائم إسرائيل لن تبقى من دون رد".