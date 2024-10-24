نيران تفجرت كالبراكين.. ضاحية بيروت الجنوبية تنفث الدخان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

بعد ليلة عنيفة من الغارات الإسرائيلية، خيم الهدوء الحذر على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي كانت تعتبر سابقا معقل حزب الله الحصين.

فقد شنت إسرائيل خلال ساعات الليل أكثر من 20 غارة على مناطق حارة حريك والليلكي والحدث في الضاحية، فضلا عن الجناح، وفقا لـ” العربية”.

أكثر من 100 غارة

كما أشارت إلى أن 3 من تلك الغارات كانت دون سابق إنذار، مضيفة أن إحدى مناطق الضاحية شهدت 4 غارات متتالية، حيث تمّت تسوية ستة مبانٍ بالأرض في محيط الليلكي، وتصاعدت أعمدة النيران وكأنها براكين متفجرة.

هذا وأوضحت أن أكثر من 100 غارة شنتها إسرائيل على لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أدى إلى مقتل 22 على الأقل.

إنذار إسرائيلي

جاءت هذه الغارات بعد وقت قصير من إصدار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على منصة إكس إنذارات جديدة بإخلاء مناطق في جنوب بيروت.

لكن لم يكن هناك أيّ تحذير بشأن الغارة التي استهدفت منطقة الجناح في جنوب بيروت. وأسفرت تلك الغارة عن مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

ومنذ 23 سبتمبر الماضي صعدت إسرائيل غاراتها الجوية على معاقل حزب الله في الضاحية بيروت فضلا عن بلدات عدة في الجنوب والباقع (شرق البلاد).

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