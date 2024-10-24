حريق يلتهم منزل نادر أبو الليف.. وهذا أول تعليق منه

ميرنا وليد - بيروت - شب حريق كبير في منزل الفنان المصري نادر أبو الليف ليل أمس، القائم في منطقة حدائق الأهرام في الجيزة، أدى إلى تلف كل محتويات المنزل.
وقد تلقت غرفة العمليات خبر إندلاع حريق كبير في أحد الأماكن السكنية في منطقة الأهرامات، تبين أنها ملك للفنان المصري، وأسرع فريق الإطفاء في الوصول إلى موقع الحادث وحررت الأجهزة المختصة محضراً بالواقعة وتولّت النيابة العامة التحقيق.
وبتعليقه الأول على الحادث قال أبو الليف مطمئناً الجمور عليه وعلى عائلته: "الحمد لله الأسرة وكلنا بخير، ماس كهربائي السبب، وربّنا لطف بينا".
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