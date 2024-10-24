الجيش الإسرائيلي يٌعلن استعداده للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، عن استعداد الجيش الإسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني الصاروخي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، ورد أن وثيقتين استخباراتيتين أميركيتين تكشفان عن خطة إسرائيل لشن هجوم انتقامي محتمل على إيران تم تسريبهما ونشرهما على منصة "تليجرام".

وادعت المنصة أنها تلقت الوثائق عبر مصدر داخل مجتمع الاستخبارات الأمريكي.

وتحتوي الوثائق على تقارير تستند إلى صور الأقمار الصناعية التي أعدتها وكالة الاستخبارات الجغرافية الوطنية.

وكانت تحتوي على تفاصيل حول خطط إسرائيل للانتقام ضد إيران بعد الغارة الجوية في وقت سابق من هذا الشهر.

وبعد التسريب، قالت الولايات المتحدة إنها تحقق في الحادث، الذي وصفه رئيس مجلس النواب مايك جونسون بأنه "مقلق للغاية".

وقالت إسرائيل إنها سترد على هجوم إيران في الأول من أكتوبر، والذي شهد إطلاق الجمهورية الإسلامية حوالي 180 صاروخًا باليستيًا على إسرائيل.