تعليق ميدو على قرار حبس ثلاثي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

علق أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، على قرار استمرار حبس ثلاثي الزمالك، بعد الأزمة التي تصدرت المشهد الرياضي خلال الأيام الماضية باعتدائهم على أحد الأفراد المنظمين لمباراة نصف نهائي السوبر المصري أمام بيراميدز.

وأصدرت نيابة أبو ظبي بدولة الإمارات، قرارًا في حق ثلاث الزمالك نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي وعبدالواحد السيد مدير الكرة، ينص على استمرار حبس الثلاثي ليوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أكتوبر الجاري.

وقال ميدو في تدوينه عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «مرة ثانيه يا جماعه مفيش أي تعنت من السلطات الاماراتية تجاه الزمالك أو أي ضيف هنا في الامارات ودي فعلا حقيقة انما هنا في قانون بيتطبق على الجميع مهما كنت انت مين!!، ولاعيبتنا ومسؤولينا لازم يفهموا كده».

وأضاف: «وابقوا سلمولي على العيال الجهلة اللي كانوا بيقولوا في واقعة حسين الشحات أن قوانين الاتحاد الدولي بتنص أن لو اي حد عمل أي فعل او تصرف خاطئ داخل الملعب(الاستاد) ماتقدرش ترفع عليه قضية في المحاكم المدنية».