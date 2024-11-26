شكرا لقرائتكم إنذار أحمر لـ 4 مناطق والمدني يحذر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من أربعة مناطق.

وقال الدفاع المدني عبر منصة إكس: إن هذه الحالة تشمل أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية ومكة المكرمة.

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ولفتت إلى أن إنذارًا أحمر من المركز الوطني للأرصاد نبه من أمطار غزيرة في هذه المناطق؛ مما يتطلب أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.