شكرا لقرائتكم فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج التوحد في الدمام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - طرحت أمانة المنطقة الشرقية، فرصة استثمارية لتطوير مستشفى ومركز صحي متخصص لمعالجة حالات التوحد وتقديم خدمات الرعاية الفائقة بالدمام، وذلك دعمًا للأسر التي تحتاج لتلك الخدمات والرعاية الصحية المناسبة.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن هذه الفرصة الاستثمارية تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وامتدادًا للمشاريع الاستثمارية النوعية والمميزة التي تطلقها الأمانة لرفع إسهام القطاع البلدي بتطوير الخدمات الصحية والتأهيلية وإشراك القطاع الخاص بالتنمية من خلال تعزيز اقتصاديات المنطقة.

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إنشاء وتطوير مستشفى

وبين أن المشروع يتضمن إنشاء وتطوير مستشفى، ومركز متخصص لعلاج حالات أطفال التوحد والرعاية الفائقة والتأهيل مع أنشطة مساندة، ويسهم المشروع بحدوث نقلة نوعية كبيرة في خدمات الرعاية الصحية وتوفير خدمات صحية نوعية ودعم الخدمات والرعاية الصحية بصفر رأسمال حكومي، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال دعم الرعاية الصحية بالمنطقة الشرقية وخلق الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة وتعزيز عناصر جودة الحياة.

ودعا معالي أمين المنطقة الشرقية عموم المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين بالاستثمار إلى الاستفادة من مزايا لائحة الاستثمارات والمحفزات كالمدد التعاقدية التي تصل إلى 50 سنة وفترات الإعفاء لدعم المستثمرين التي تصل إلى 10% من مدة العقود، وكذلك خفض الضمانات البنكية لتصبح 25% فقط من قيمة العطاء ونماذج الاستثمارية عبر الشراكة في نسبة من الدخل، وبالإمكان التواصل مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة، أو الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار في المدن السعودية، والتطبيق الذكي “فرص” للمشاركة بالفرص الاستثمارية.