سر مكالمة أحمد السقا لبطل "برغم القانون"

كشف الفنان السعودي محمد القس عن تلقيه رسالة مُفاجئة من النجم أحمد السقا، يهنّئه فيها على تألقه بدور "أكرم" في مسلسل "برغم القانون".وعرض القس عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" منشوراً كشف خلاله عن كواليس الرسالة، قائلاً: "صحيت لقيت تقريباً 3 مُكالمات من نمرة وبعدين بفتح الواتساب لقيت النمرة دي باعتالي مسدج صوتية، فلقيته بيقولي (إزيك يا أستاذ محمد أنا زميلك ممثل) وقعد يتكلّم ويقول كلام حلو أوي وفي الآخر قاللي استمر وأنت نوّرت مصر ومش عارف إيه... معاك أخوك أحمد السقا".

وأضاف: "أنا عمري ما شوفت أحمد السقا... على الصبح على الريق قبل ما أفطر، روحت ماسك التليفون وكلّمته على طول قولتله لأ تعالى أنت إيه؟ إنت ازّاي بتروح تدوّر على نمرة حد أنت متعرفوش وتروح عشان تبعتله الكلام الحلو ده؟".

واختتم محمد القس منشوره قائلاً: "ده فنان راقي ودي حاجة مُبهجة، بعد كده شوفت الأستاذة رحاب قايلة بحقي كلمتين والأستاذة عايدة رياض... فدي حاجات مهما تقولهم شكراً بتبقى مُقصر".

يُذكر أن مسلسل "برغم القانون" يحقق نجاحاً كبيراً منذ عرضه، ولفت القس الأنظار بقوة بتجسيده دور الشر بكل معانيه، وهو من بطولة: إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جوري بكر، رحاب الجمل، فرح يوسف، هبة خيال، وعابد عناني.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول "ليلى"، المحامية التي تعيش في مدينة بورسعيد، وتكتشف في صباح أحد الأيام اختفاء زوجها دون سبب واضح. وبعد محاولات عديدة للعثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج دام عشر سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين، "ليلى" و"هاشم". ومع توالي الأحداث، تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السبب الحقيقي وراء هرب زوجها وتركه لها ولولديها، على الرغم من حبّه الشديد لهم.

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