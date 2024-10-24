■ مشروع تنفيذ محطة معالجة وخط ناقل مع خطوط دفع في ناحية واسط بكلفة 21 مليار دينار.

■ مشروع تنفيذ محطة معالجة مع محطة رفع وخطوط دفع في ناحية الدبوني بكلفة 24.1 مليار دينار.

■ مشروع تنفيذ محطة معالجة مع خطوط دفع في ناحية الشحيمية بكلفة 25 مليار دينار.

انت الان تتابع خبر بكلفة 236 مليار دينار.. السوداني يعلن إدراج 8 مشاريع خدمية جديدة في واسط والان مع التفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية