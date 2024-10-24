انت الان تتابع خبر نفط العراق يواصل 4 أيام مكاسبه.. وارباح بـ6 ملايين دولار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد انخفاض يوم الاثنين، ارتفعت أسعار نفط البصرة المتوسط من 71.4 دولار للبرميل يوم الاثنين، الى 72.1 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، ثم قفز الى 73.4 دولار للبرميل يوم امس الأربعاء، ثم ارتفع اليوم الخميس الى 73.55 دولار للبرميل، ليكسب خام البصرة المتوسط دولارين للبرميل مقارنة بيوم الاثنين الماضي.



ويعادل ارتفاع دولار واحد لسعر برميل النفط مكاسب تعادل اكثر من 3 ملايين دولار للعراق في اليوم الواحد، مايعني ان العراق حقق خلال هذه الأربعة أيام اكثر من 6 ملايين دولار مكاسب.

