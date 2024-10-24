مفاجأة تامر حسني ورامي صبري لجمهورهما

نشر الفنان رامي صبري عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة ظهر فيها داخل الاستوديو الخاص به رفقة النجم تامر حسني، وعلّق عليها بقوله "قريباً"، في إشارة إلى تعاونهما في عمل غنائي جديد سيكون مفاجأة لجمهورهما.

وظهر تامر في الصورة وهو يعزف على آلة الغيتار ويغنّي، بينما كان صبري يعزف على آلة الأورغ، ولم يوضح رامي ما إذا كان العمل الذي يجمعه بتامر ديو غنائياً أم يقتصر على التلحين فقط، كما لم يكشف مَن الذي سيغنّي ومَن الملحن فيهما.

ويأتي تعاون النجمين تامر حسني ورامي صبري بعد تقديمهما معاً ديو غنائياً في حفل زفاف ابنة المنتج محسن جابر، وهو ما شجّعهما على التحضير لعمل غنائي مشترك بينهما. وكان تامر قد وعد جمهوره بهذا التعاون عبر حسابه في "إنستغرام" في آذار (مارس) الماضي، مع حفاظه على السرّية التامة بحيث لم يفصح أو يشارك أي معلومة تتعلق بتعاونه مع رامي، مكتفياً بمشاركته صورة عن هذا التعاون.

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