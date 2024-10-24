ميرنا وليد - بيروت - قامت مغنية الراب العالمية كاردي بي بطمأنة جمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية و دخولها إلى المستشفى منذ يومين، حيث قامت بمشاركة منشور معهم قالت فيها: "أنا حزين جدًا لمشاركة هذه الأخبار، لكنني كنت في المستشفى أتعافى من حالة طبية طارئة في اليومين الماضيين ولن أتمكن من الأداء في ONE MusicFest.
ينفطر قلبي لأنني لن أتمكن من رؤية معجبيني في نهاية هذا الأسبوع وأتمنى حقًا أن أكون هناك. باردي جانج - شكرًا لتفهمكم وسأعود بشكل أفضل وأقوى قريبًا. لا تقلق. الحب يال".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد دخولها المستشفى.. كاردي بي برسالة إلى متابعيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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