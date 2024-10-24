ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة السعودية وعد عن الخطأ الطبي الذي تعرضن له على يد طبيبة عراقية مقيمة في الإمارات، والتي استخدمت مادة تجميل غير مناسبة لها خلال حقنها وجهها وتحديدا في منطقة أسفل العين.
وقالت وعد في الفيديو الذي شاركته عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أن الفيلر كان ناجحاً في البداية والنتيجة جيدة، لكن بعد مرور اسبوع بدأت تُعاني من التكتل و"الكلاكيع" أسفل الجلد، ورفضت الطبيبة مساعدتها بحجة ان الاثار الجانبية ليست من اختصاصها.
وتفاقم وضع التشوه مما دفع اللجوء الى اطباء في السعودية للبدء برحلة العلاج، واتضح أنها حقنتها بمادة "فيلر دائم" على عكس ما أخبرتها به. وتحدثت وعد عن رحلة العلاج المؤلمة للغاية حتى انها بكت مشيرة الى ان ما حصل معها لم يكن سهلاً عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر وعد تبكي خلال كشـ ـفها عن تعرضها لخطأ طبي شوّه وجهها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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