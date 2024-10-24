بوتين معلقًا على كلمة الرئيس السيسي في قمة بريكس: مصر تعمل معنا بنشاط كبير.. شكرًا

الشارقة - اميمة ياسر -

علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على كلمة الرئيس السيسي، في اليوم الثاني من فعاليات تجمع بريكس، قائلا: "مصر تعمل بنشاط في بريكس، وأصبحت عضوا كامل الحقوق في هذا التجمع".

وأضاف خلال افتتاح جلسة اليوم الثاني من قمة بريكس، في مدينة قازان الروسية، اليوم الخميس، أن مصر ستساعد بقسط كبير في دعم أهداف تحالف بريكس.

وكان الرئيس السيسي قد شارك في فعاليات اليوم الثاني لقمة بريكس، وأكد في كلمته ضرورة إنهاء الصراع في الشرق الأوسط والذي نجم عن الحرب الإسرائيلية في غزة واتساع رقعتها لتشمل لبنان، فضلا عن ضرورة تأمين الملاحة البحرية وسلاسل الإمداد.

وناشد الرئيس السيسي، بنوك التمويل بضرورة الاضطلاع بمسئوليتها في دعم الدول الأعضاء خاصة النامية؛ من أجل تحقيق النمو ومجابهة أزمات المناخ والبنية التحتية.

وأكد الرئيس، عمل مصر الدائم والمستمر للتعاون مع الدول الأعضاء في تجمع بريكس لتحقيق آمال وتطلعات الشعوب.