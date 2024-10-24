سر وراء إختيار كيت ميدلتون لفستان "كاستيلا" في منشور اعلانها شفائها من السرطان

ميرنا وليد - بيروت - كشف وسائل اعلامية علامية عن دلالة الفستان الذي ارتدته الأميرة كيت ميدلتون في المنشور الذي اعلنت فيه شفاءها من مرض السرطان الذي اصيبت به العام الماضي واضافت المعلومات ان هناك سر بسيط يكم وراء ارتدائها فستان "كاستيلا" الشهير من تصميم "فيرونيكا بيرد" في الفيديو الذي نشرته.



فلونه الابيض يدل على التفاؤل والتحرر كما ان تصميمه البسيط يدل على الحرية بعدما سجنها المرض برحلة علاج صعبة لها ولعائلتها. ففي العادة يختار افراد العائلة الملكية اطلالات مدروسة لهذا النوع من الاطلالات لكن كيت اراد ان تجمع بين البساطة والفرح من دون اللجوء الى الكلاسيكيات.