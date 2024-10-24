الشبه الكبير بين أحمد الفيشاوي وإبنه يدهش الجمهور

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد الفيشاوي الجمهور مجموعة صور له برفقة إبنه تيتوس وثق من خلاله الشبه الكبير بين الولد وإبنه، وعلق: "دمي وصديقي الحميمي وسيدي".

وقد تفاعل الجمهر بشكل كبير مع الشبه بين الفنان وإبنه مؤكدين أنه نسخة طبق الأصل عنه، ومتنين له حية سعيدة.

وكان نشر أحمد الفيشاوي، صورة جديدة بدا فيها برفقة والده الممثل الراحل فاروق الفيشاوي، وقد تمكن من استحداثها باستخدام الذكاء الإصطناعي، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين متابعيه.

بدا الفيشاوي الابن ووالده يجلسان في حقل واسع، ويرتدي كل منهما بدلة سوداء، وعلّق عليها بالقول: "شفتوا التكنولوجيا وصلتنا لأيه. عمرنا ما لبسنا بدل سودا زي بعض في مناسبة واحدة.. وعمرنا ما تصورنا في المكان دا سوا. وحشتني يا أجمل واحد وأطيب قلب وأكرم خلق الله".

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