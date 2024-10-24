الخدمة الفيدرالية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الروسية تبلغ عن هجمات على أنظمة الدولة

وأكدت الهيئة المسؤولة عن الاتصالات أن قراصنة الإنترنت يهاجمون بنشاط أنظمة المعلومات الحكومية والفدرالية الروسية.

وصرح مدير الخدمة الفدرالية للاتصالات أندريه يوريفيتش ليبوف بأن الهجمات “السيبرانية”، أصبحت أكثر قوة في عام 2024 الجاري.

وتتعرض الأجهزة الحكومية والأنظمة المعلوماتية والمؤسسات الإعلامية الروسية، لهجمات إلكترونية شرسة منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا عام 2022، في محاولة لاختراق الأنظمة وتعطيلها لمصلحة العدو.