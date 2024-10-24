منة شلبي وأمينة خليل وتارا عماد تعرف على لجان التحكيم في مهرجان الجونة 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - ينطلق حفل افتتاح الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الخميس 24 أكتوبر، وسط حضور عدد كبير من صناع السينما في العالم، ومن المقرر أن تستمر فعاليات المهرجان حتى 1 نوفمبر المقبل، وكشفت إدارة المهرجان عن أعضاء لجان التحكيم التي نخبة من المتخصصين في صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم.

القائمة الكاملة للجان تحكيم مهرجان الجونة السينمائي

وتضم لجنة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الممثلة والمخرجة الهندية نانديتا داس رئيسًا للجنة، وتضم في عضويتها كل من الألمانية سيبيل كيكِلي، وهي ممثلة من أصل تركي، والناقد الفرنسي شارل توسون، والكاتبة والمخرجة الجزائرية صوفيا جاما، ومن مصر الفنانة منة شلبي.

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لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

تترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة المخرجة اللبنانية، إليان الراهب، وتضم في عضويتها الفرنسي جيروم بايار، والمخرجة الألمانية ستيفي نيدرزول، المخرج التونسي نجيب بلقاضي، المخرج والمنتج المغربي هشام فلاح.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

تضم لجنة تحكيم الأفلام القصيرة الفنان المصري أمير المصري، الفنانة أمينة خليل، الأردنية ركين سعد، المخرجة الفليبينية سام ماناسكا، المخرجة والممثلة الفلسطينية الفرنسية لينا سوالم.

لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء

تضم لجنة تحكيم الجائزة الخضراء لأفضل فيلم يتناول قضايا البيئة والاستدامة الفنان أحمد مجدي من مصر، الهولندية أنيميك ڤان در هيل، الفنانة تارا عماد.

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