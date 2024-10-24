أبرزهم عادل إمام وأحدثهم محمود حميدة .. مهرجان الجونة السينمائي ورحلة من تكريم المُبدعين

مهرجان الجونة السينمائي والإحتفاء بصُناع السينما ونجومها

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جائزة الإنجاز الإبداعي والإحتفاء بنجوم وصُناع السينما حول العالم

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:50 صباحاً - ينطلق مساء اليوم الخميس، حفل إفتتاح الدورة السابعة من، وقد حرص عدد كبير من نجوم وصُناع السينما منذ الأمس على الوصول إلى الجونة لحضور حفل إفتتاح المهرجان وبمقدمتهم النجم محمود حميدة المكرم بجائزة الإنجاز الإبداعي.ويشهد مهرجان الجونة السينمائي كل عام إقامة العديد من الفاعليات والتي تُساهم في دعم وتطور صناعة السينما ويُشارك فيها عدد كبير من صُناع السينما حول العالم، كما يشهد المهرجان عرض العديد من الأفلام السينمائية ما بين الروائية والقصيرة.ومن أبرز الفاعليات التي تشهدها دورة مهرجان الجونة السينمائي كل عام هو تكريم نجوم وصُناع السينما سواء من السينما المصرية و العربية أو السينما العالمية ممن كان لهم دورًا بارزًا في صناعة الأفلام أو نجومًا نجحوا على مدار سنوات في أن يكون لهم مكانة خاصة لدى جمهورهم في جميع أنحاء العالم.وتشهد دورة هذا العام من مهرجان الجونة السينمائي تكريم عدد كبير من النجوم وصُناع السينما، ومن أبرزهم الفنان محمود حميدة بجائزة الإنجاز الإبداعي، كما يكرم المهرجان أيضاً كلاً من جوانا حاجي توما، خليل جريج، وهما من صُناع السينما اللبنانية شملت مسيرتهما التي انطلقت في التسعينيات، فنون الفيديو والتصوير والأفلام السينمائية. ورغم أنّ فنهما يتعمّق في مجموعة متنوعة من المواضيع، يظلّ افتتانهما بالقصص، حقيقية كانت أو خيالية، هو جوهر أعمالهما المشتركة.ومنذ إنطلاق الدورة الأولى لمهرجان الجونة السينمائي وحرصت إدارة المهرجان على الإحتفاء بنجوم السينما وصُناعها على مستوى العالم، وجاء ذلك من خلال منح جائزة الإنجاز الإبداعي لأبرز النجوم السينمائيين الذين تركوا أثرًا في نفوس الجماهير أو لصُناع السينما الذين اصبحت أفلامهم من العلامات الهامة في تاريخ السينما العالمية.ومن أبرز من تم منحهم جائزة الإنجاز الإبداعي الفنان الكبير عادل إمام عام 2017 وبنفس العام تم منح الجائزة والممثل الأمريكي فوريست ويتيكر، وفي عام 2018 تم منح الجائزة للنجم الأمريكي سيلفستر ستالون والمخرج المصري داوود عبد السيد والمخرجة التونسية درة بوشوشة.وفي عام 2019 تم منح جائزة الإنجاز الإبداعي للفنان محمد هنيدي وأيضًا المخرجة الفلسطينية مي المصري، كما تم منحها في دورة عام 2020 من مهرجان الجونة السينمائي للفنان خالد الصاوي ومُصمم الديكور أنسي أبو سيف، وفي عام 2021 تم منح الجائزة للفنان أحمد السقا وبدورة العام الماضي 2023 تم منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمُخرج المصري مروان حامد.يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

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