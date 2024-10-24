سيلين ديون تبعث برسالة أمل في أحدث ظهور لها على خشبة المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - بدأت النجمة سيلين ديون التأقلم مع حالتها الصحية، بعد أن أعلنت عن إصابتها بمرض متلازمة الشخص المتصلب عام 2022، لتبتعد منذ ذلك الوقت عن الأضواء، لكنها عادت لأول مرة على المسرح في حفل توزيع جوائز غرامي في فبراير الماضي، حيث فاجأت النجمة الكندية جمهور حفل غرامي 2024 بظهورها على المسرح في نهاية الحفل لتقديم الجائزة الأخيرة، وهي جائزة ألبوم العام مع ابنها، ثم كانت المفاجأة الأكبر عندما شاركت بالغناء في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 في يوليو الماضي؛ بأداء أغنية "أنشودة الحياة".

سيلين ديون مجدداً على خشبة المسرح

https://www.instagram.com/p/DBekjHdxRA5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBekjHdxRA5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBekjHdxRA5/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

دائماً ما يمثل ظهور سيلين ديون بشكلٍ رسمي مفاجأة لجمهورها، حيث تُجرى استعدادات وقوفها على المسرح بشكلٍ سري. وبعد أدائها في حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، ظهرت ديون مجدداً وكأنها تبعث رسالة أمل، وذلك عندما ظهرت يوم الثلاثاء 22 أكتوبر، على خشبة المسرح في حفل Spirit of Life Gala لعام 2024 في مدينة الأمل، لتقديم جائزة روح الحياة Spirit of Life، التي تكرم القادة لمساهماتهم البارزة في مجتمعهم ومهنهم. وسلَّمت الجائزة إلى جاي مارسيانو، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة AEG Presents.

يُعد الحفل جزءاً من الحملة الخيرية السنوية لمنظمة أبحاث وعلاج السرطان، والتي تعود بالنفع على برامج بقاء الأطفال والمراهقين والشباب.

كلمة سيلين ديون لحضور الحفل

Embed from Getty Images

قالت سيلين ديون للحاضرين في الحفل: "هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها على خشبة المسرح منذ أن كنت على ذلك البرج، وأنا أفتقده نوعاً ما". وأضافت: "مدينة الأمل هذه تحمل اسماً جيداً، فهي تفعل أكثر بكثير من الأبحاث المهمة التي تؤدي إلى علاجات جديدة، فهي توفر الرعاية للأشخاص في أعظم أوقاتهم احتياجاً، وفي أصعب لحظة وأكثرها تحدياً في حياتهم، وهذا مهم للغاية". وأضافت: "إنها توفر العنصر الأكثر قيمة، فهي توفر الأمل، وأنا أعلم مدى أهمية ذلك. أعلم أنه في حياتنا الرائعة، المليئة بالعائلة والفرح والحب، يمكن أن نواجه أيضاً تحديات هائلة، مع اختبارات عظيمة حول الإيمان والقوة. بالنسبة للعديد منا الذين يمرون بهذا في مرحلةٍ ما، ما مدى فرحة أن نجتمع مع الجميع في هذه الغرفة الليلة لنفعل كل ما في وسعنا للمساعدة في نشر هذه الهدية العظيمة من الأمل".

قد ترغبين في معرفة كيف استطاعت سيلين ديون التحكم في مرضها لتؤدي في أولمبياد باريس 2024؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».