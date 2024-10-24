مرض الأميرة النرويجية ميت ماريت يُجبرها على إجازة من واجباتها الملكية 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 02:53 مساءً - في عام 2018، أعلن الديوان الملكي النرويجي تشخيص ولية العهد الأميرة ميت ماريت بمرض رئوي مزمن، وهو التليف الرئوي المزمن، والذي يحدث عندما تصبح أنسجة الرئة ندبة، ويسبب انخفاض إمداد الأكسجين في الدم. ومنذ هذا الوقت، تحرص ولية العهد على القيام بمهامها الملكية سواء داخلياً أو خارجياً مع الاعتناء الكامل بصحتها بحسب ما يرشدها أطباؤها.

آخر تطورات الحالة الصحية للأميرة ميت ماريت

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في آخر تطور لحالتها الصحية، أفاد الديوان الملكي لمجلة People أن ولية العهد الأميرة ميت ماريت من النرويج في إجازة مرضية حالياً.

وفي بيان صدر في 23 أكتوبر، أضاف الديوان الملكي أن ميت ماريت، 51 عاماً، تبتعد عن الواجب الملكي "بسبب الآثار الجانبية للدواء الذي تستخدمه لعلاج مرض الرئة المزمن". وقال الديوان: "إنها في إجازة مرضية، في البداية لمدة أسبوع. سيتم إلغاء أو تأجيل برنامجها الرسمي خلال هذه الفترة".

وفي 12 أكتوبر، ذكرت مجلة Hello أن زوجة ولي العهد هاكون بدأت العلاج، نقلاً عن البيت الملكي النرويجي، الذي قال في بيان صدر في وقتٍ سابق من هذا الشهر: "أظهرت التجربة السابقة أن الأدوية يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية يمكن أن يكون لها عواقب على البرنامج الرسمي لولية العهد. لذلك، نجد أنه من الطبيعي مشاركة هذه المعلومات هذه المرة. سنبلغكم بالتغييرات في البرنامج الرسمي إذا لزم الأمر".

جدير بالذكر أن مرض التليف الرئوي المزمن غير قابل للشفاء ويزداد سوءاً بمرور الوقت، لكن طبيب ميت ماريت في المستشفى الوطني قال إن تطور المرض خلال هذه الفترة كان بطيئاً.

الأميرة ميت ماريت تنضم لعائلة الدانمارك والسويد الملكية

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في 21 من أكتوبر الجاري، وبمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لمجمع السفارات النوردية في برلين، ألمانيا، بمشاركة رؤساء دول من السويد، الدنمارك، فنلندا، أيسلندا، والنرويج، أقام رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير وزوجته إلكي بودينبندر حفل عشاء، في قصر بيلفيو، حضرته ولية العهد النرويجية الأميرة ميت ماريت وزوجها الأمير هاكون، الملك فريدريك والملكة ماري من الدنمارك، وولية العهد السويدية الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال. كما حضر العشاء الرسمي رئيس فنلندا؛ ألكسندر ستوب، وزوجته سوزان إينيس ستوب، رئيسة أيسلندا وزوجها.

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