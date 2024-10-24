سارة أول روبوت سعودي تغني في Arabs Got Talent

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 02:53 مساءً - شهدت الحلقة الثانية من برنامج اكتشاف المواهب Arabs Got Talent، ظهور الروبوت سارة لتصبح أول روبوت سعودي، يغني وينافس على جوائز البرنامج، وهي أول روبوت تفتتح عرض أزياء العلامة السعودية Kaf by Kaf بأسبوع الرياض للأزياء يوم 20 أكتوبر الجاري.

وأثناء العرض، قدم الإعلامي المصري الشهير باسم يوسف، أحد أعضاء لجنة التحكيم، سؤالًا مباشرًا للروبوت: ليه اختارتي برنامج آرابز غوت تالنت؟ لترد سارة بذكاء: لأنه برنامج مهم وهيساعدني في طريقي الفن والذكاء الاصطناعي، هذا الرد جذب انتباه الجميع، حيث أظهرت سارة قدرة فائقة على التواصل واستخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الفن.

وأبهرت سارة لجنة التحكيم، خاصة باسم يوسف، الذي دخل معها في عدة نقاشات، وفوجىء بردودها السريعة والدقيقة، ولكنه رفض منحها صوته خشية من هيمنة أجهزة الروبوت على مجال الفن والإعلام، وقال: حفاظا على أكل عيشي ومرتبي، إنك ممكن تبقي مكاني بعد 5 سنين.. فأنا بقول لا، هذا التعليق أضاف نكهة الفكاهة للحلقة، قبل أن يعود باسم ويغير رأيه قائلا: أنا بغير رأيي وبقول نعم.. معاكي 3 نعم لتنال سارة موافقة اللجنة بالإجماع.

أما عن نجوى كرم، فقد تركت مقعدها من أجل الحديث مع الروبوت سارة، وقالت مازحة: رغم أني لا أفضل أن يكون في مطربين روبوت، ولكن احتراما للمجهود السعودي الكبير في صناعة هذا، وبعد أن حاولت سارة الرد، قاطعتها نجوى بطريقة مرحة: متتكلميش غير لما أخلص كلامي.. أتعلمي الاحترام والأدب كمان.

الروبوت سارة شاركت في أسبوع الرياض للأزياء 2024



وكان شهد أسبوع الأزياء في الرياض 2024 خلال اليوم الثالث، حدثاً غير مسبوق بافتتاح الروبوت سارة لعروض دار الأزياء السعودية KAF BY KAF لربيع وصيف 2025، مما أضاف لمسة من المستقبلية والإبداع إلى الساحة السعودية.

الروبوت سارة كانت إحدى أبرز مفاجآت العرض، حيث استحوذت على اهتمام الجميع بمعطفها الأسود الضخم الذي غمرته الزهور، والذي عكس بوضوح العنصر الأساسي لجميع القطع في المجموعة.

وتحدثت سارة باللغتين العربية والإنجليزية، وأتقنت الحديث باللهجة العامية، لتكشف عن التطور المذهل في مجال الذكاء الاصطناعي بالمملكة، تم تدريبها باستخدام نموذج تعلم اللغة الخاص بشركة QSS AI & Robots، الذي يُعنى بالتعرف على النصوص وتوليدها.

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وأشارت دار الأزياء السعودية KAF BY KAF إلى أن مجموعتها لربيع وصيف 2025، مستوحاة من النزاع بين التكنولوجيا والطبيعة. تستكشف المجموعة الصراع بين الطبيعة والاصطناعية، والتناقض بين الحركات العضوية والاصطناعية، والطرق التي تحاول بها التكنولوجيا التنبؤ بالظواهر الطبيعية والسيطرة عليها.

وتستكشف المصممة كيف يمكن للتكنولوجيا أن تغير أفكارنا حول الجمال، باستخدام العناصر الطبيعية مع التكنولوجيا بالأزياء، حيث تم تصميم كل قطعة باستخدام مكثف للتكنولوجيا.

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