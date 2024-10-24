نوال الكويتية تكشف عن ألبومها القادم أنا وعزوف.. وهذا موعد طرحه

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نشاطات قادمة للفنانة نوال الكويتية

آخر ألبومات نوال الكويتية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 02:53 مساءً - كشفت الفنانةملامح بسيطة عن ألبومها القادم، والذي سيحمل عنوان " أنا وعزوف"، حيث أعلنت عن موعد طرح الألبوم، والذي سيكون في شهر نوفمبر 2024.وكانت قد غردت منذ فترة وكشفت عن اسم الألبوم، وعن تعاونها مع الملحن عزوف، الذي سيتولى تلحين جميع أغاني ألبومها القادم، والذي يتضمن 7 أغانٍ.كما وعدتجمهورها بأن كل أغنية ستحمل طابعاً مختلفاً عن الآخر، وهذا ما سيلاحظه جمهورها ومحبوها، ويعد هذا أوّل ألبوم يجمعها بالملحّن عزوف.وكانت قد كتبتبتغريدتها منذ فترة: "مساء الخير جمهوري الحلو، اليوم انتهينا من تسجيل آخر أغنية بالألبوم، وقررنا أنا وعزوف نزول الألبوم أول شهر نوفمبر".واحتفلت روتانا، مؤخراً، بقرب الذكرى الأولى لألبوم "الأرض"، وهو آخر ألبوم طرحته الفنانة نوال الكويتية في الرياض، ونشرت بحسابها في روتانا موسيقى على إنستغرام فيديو لجمهور نوال وهم يتهافتون لاقتناء ذكرى لأجمل الأغاني من الألبوم "الأرض".وكانت الفنانة نوال قد أعلنت عن موعد حفلها القادم، والذي ستحييه في دولة قطر بتاريخ 21 نوفمبر 2024، وأعادت نشر بوستر الحفل وقتها، والذي كتبت فيه: "استعدوا لأمسية تأخذنا لأيام حلوة في مساء من الأشواق تمر مثل النسيم على مسامعكم، تحييها قيثارة العرب الفنانة نوال الكويتية، بتنظيم شركة ترتيب، ورزنامة قطر، على مسرح المياسة في يوم الخميس 21 نوفمبر 2024".قد ترغبين في معرفة: بالصور.. حفل توقيع وتدشين ألبوم الأرض لنوال الكويتية مع روتانا في الرياضوكانت نوال الكويتية قد دشنت حفل توقيع ألبومها "الأرض" العام الماضي بالرياض، في 3 أكتوبر 2023 مع روتانا، ألبوم "الأرض" تعاونت فيه مع نخبة من الأسماء، الذي ضمّ 15 أغنية، هي: "زينة أيامي، وسؤال واحد" من كلمات بدر بورسلي، وألحان مشعل العروج، و"إن حكوا، وكل البشر" من كلمات العاني، وألحان مشعل العروج، و"يا ربنا" من كلمات واحد، وألحان مشعل العروج، و"قلب ناسيني" من كلمات حسين اليامي، وألحان ياسر بوعلي، و"على وين" من كلمات فهد المساعد، وألحان ياسر بوعلي، و"المسباح" من كلمات أماني الرويلي، وألحان ناصر الصالح، و"القصايد" من كلمات وارفة، وألحان يزيد الخالد، و"على مهلك" من كلمات خلف الخلف، وألحان جمانة جمال، و"يكفي" من كلمات محمود العبدالله، وألحان عبدالله آل سهل، و"الهقوي" من كلمات مشرف العتابي، وألحان حامد هاشم، و"اطلع من خيالي" من كلمات خالد المريخي، وألحان بديع مسعود، و"آسف" من كلمات سعود بن عبدالله، وألحان سهم، و"لا تغمض" من كلمات سعد بن محمد بن عبدالله الفيصل، وألحان سهم.

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