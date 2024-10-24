ختام فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بحفل مي فاروق اليوم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 01:19 مساءً - تختتم مساء اليوم الخميس 24 أكتوبر فعاليات الدورة الـ 32 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، بحفل المطربة مي فاروق، التي ستسافر فور انتهاء الحفل عائدة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في ليلة الموسيقار محمد عبد الوهاب المقرر اقامتها غدا الجمعة ضمن فعاليات موسم الرياض.

ومن المقرر أن يقام حفل مي فاروق، في تمام الساعة 8 مساءً، وتتغني مي فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب التي قدمها كبار الفنانين خاصة كوكب الشرق أم كلثوم.

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ويقدم كل من الصوليستات الفنان مصطفى داغر الكمان، الفنان إسلام القصبجي العود، الفنان السعودي على خفاجى البيانو والفنان يحيى مهدي تشيللو وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان، التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

يسبق ذلك عرض على المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عددًا من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

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ويرفع حفل ختام مهرجان الموسيقى العربية شعار كامل العدد بعد نفاذ كافة تذاكر الحفل، الذي ستحييه المطربة مي فاروق بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو تامر فايزي.

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