شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض إنتاج آيفون 16 بملايين الدولارات لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

لم تحقق سلسلة أيفون 16 مبيعات جيدة كما كانت تأمل أبل، حيث قال محلل منتجات أبل، إن الإنتاج قد تم تقليصه، وكشف المحلل Ming-Chi Kuo أن الشركة خفضت طلبات أيفون 16 بنحو 10 ملايين وحدة للفترة الممتدة من الربع الأخير من عام 2024 إلى النصف الأول من عام 2025.

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، ولعل السبب فى ذلك هو أنه كان يُعتقد أن طرح Apple Intelligence من شأنه أن يعزز المبيعات، لكن يبدو أن الشركة لم تعد تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتغيير الوضع.

تؤثر التخفيضات في الغالب على الإصدارات العادية وPlus، مما يشير إلى أن الطلب على إصدارات Pro يتماشى مع التوقعات.

بعد التخفيضات، ستنتج أبل 84 مليون وحدة بحلول نهاية النصف الثاني من عام 2024، على عكس 88 مليون وحدة المخطط لها في الأصل، وفيما يلي تفصيل ربع سنوي:

• الربع الرابع من عام 2024: 80 مليون وحدة (مقابل 84 مليون وحدة في الربع الرابع من عام 2023)

• الربع الأول من عام 2025: 45 مليون وحدة (مقابل 48 مليون وحدة في الربع الأول من عام 2024)

• الربع الثاني من عام 2025: 39 مليون وحدة (مقابل 41 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2024)

لا يُتوقع أن تتأثر إيرادات أبل في الربع الرابع حيث كانت هناك فجوة أكبر في عدد أجهزة أيفون التي تم إنتاجها وبيعها في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بهذا العام.

كما يساعد ذلك في أن iPhone 16 Pro Max، أغلى إصدار في المجموعة، من المتوقع أن يكون الأكثر مبيعًا خلال الربع.

سيتم الشعور بتأثير التخفيضات بشكل أكثر حدة في النصف الأول من عام 2025، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض متوسط السعر نتيجة لإطلاق iPhone SE 4.