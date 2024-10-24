شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط بالأسواق العالمية تسجل 75.68 دولار لخام برنت والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الخميس الموافق 24-10-2024، وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الخميس انخفضت، بعد عدة ارتفاعات حيث يرى الخبراء أن التقلبات في أسعار النفط نتيجة عدد من العوامل المتضاربة والتي تؤدى لحالة من عدم اليقين في المستقبل حيث تتباين هذه العوامل ما بين توترات سياسية وارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وضعف اقتصاديات دول كبرى .

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 75.68دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي71.53دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 73.48دولار للبرميل.







