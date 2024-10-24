شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 24-10-2024 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 24-10-2024، بالبنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى سعر 13.23 جنيه للشراء، 13.27 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 12.96 جنيه للشراء، 13.00 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغييرها.

وجاء سعر الدرهم الإماراتى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى

13.25 جنيه للشراء.

13.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى

13.23 جنيه للشراء.

13.27 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر

13.24 جنيه للشراء.

13.28 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية

13.25 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى التجارى

13.18 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك البركة

13.27 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس

13.25 جنيه للشراء.

13.30 جنيه للبيع.