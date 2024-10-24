إطلاق البوستر الرسمي لفيلم ماريا Maria.. هكذا بدت أنجلينا جولي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:50 صباحاً - منذ عرضه الأول في النسخة 81 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ثم عرضه لاحقاً في مهرجانات تيلورايد وتورنتو ونيويورك السينمائية، والجمهور في اشتياق لمشاهدة فيلم السيرة الذاتية ماريا Maria الذي تجسد فيه النجمة العالمية أنجلينا جولي دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس، والذي يمثل عودة جولي للسينما بعد غياب 3 سنوات منذ عرض فيلم Eternals عام 2021.

وبعد عرض المقطع الدعائي الأول للفيلم، تم طرح البوستر الرسمي له، والذي تصدرته أنجلينا جولي على هذا النحو.

أنجلينا جولي تتصدر بوستر فيلم "ماريا"

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أصدرت منصة نتفليكس للبث، منذ ساعات، البوستر الرسمي لفيلم السيرة الذاتية ماريا Maria، تتصدره النجمة أنجلينا جولي فقط في شخصية مغنية الأوبرا السوبرانو الأسطورية ماريا كالاس.

ويأتي الفيلم من إخراج بابلو لارين، وتأليف ستيفن نايت، وإنتاج فريمانتل. ويُشارك ببطولة الفيلم بجانب جولي؛ فاليريا جولينو، هالوك بيلجينر، كودي سميت ماكفي، ألبا رورواشر، وبييرفرانشيسكو فافينو.

ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في دور العرض في 27 نوفمبر 2024، وسيُعرض لأول مرة على نتفليكس في 11 ديسمبر 2024.

يحكي فيلم ماريا -الذي يمثل ختام لارين لثلاثيته التي تتكون من فيلمي "جاكي" عن جاكي كينيدي و"سبنسر" عن الأميرة ديانا- القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة ‏أعظم مغنية أوبرا في العالم، والتي استعادتها وأُعيد تصورها خلال أيامها الأخيرة في باريس في ‏السبعينيات، وفقاً لبيان صحفي.

كان لدى كالاس نطاق صوتي يمتد لثلاثة أوكتافات، مما جعلها نجمة أوبرا عالمية. توفيت في باريس عام ‏‏1977 إثر نوبة قلبية، بحسب صحيفة The Guardian.

وتم تصوير ‏Maria‏ على مدار ثمانية أسابيع في باريس واليونان وبودابست وميلانو، ويحتوي الفيلم على ‏الملابس الأصلية التي ارتدتها كالاس، وفقاً لبيان صحفي.‏

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هل سيضمن ماريا لـ أنجلينا جولي الأوسكار؟

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يثير الفيلم ضجة حول ترشيح أنجلينا جولي لجائزة الأوسكار، حيث أشاد النقاد بالممثلة، قائلين: "جولي هي لوحة تستحق التحديق في الدراما الفخمة لبابلو لارين، تتجول في باريس في السبعينيات، وتجذبنا إلى المأساة تماماً مثل بيليني أو بوتشيني".

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