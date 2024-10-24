في يوم ميلادها.. ماليكا شيرويت تُلهم السمراوات صيحات جمالية عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - تمكنت النجمة الهندية ماليكا شيرويت Mallika Sherawat من إثبات جدارتها في عالم بوليوود بسبب موهبتها التمثيلية اللافتة وجمالها الهندي الناعم ذي الملامح الطبيعية. وهي تتقن اختياراتها الجمالية، لا سيما في اختيار أساليب المكياج وتسريحات الشعر، فهي صاحبة البشرة السمراء والعيون اللوزية الصغيرة والابتسامة الساحرة.

فيما يتعلق بالمكياج، تحرص ماليكا شيرويت على إبراز نعومة وبساطة جمالها من خلال اعتماد ألوان ظلال العيون الخافتة البعيدة عن الألوان الصارخة، ويأتي مكياج بشرتها دائماً مناسباً لها وخفيفاً بدون طبقات كثيفة، الحال نفسه بالنسبة إلى أحمر الشفاه الذي تختاره بألوان زهرية ونيود ناعمة وبسيطة.

أما تسريحات شعرها فهي بسيطة جداً تتنوع بين تسريحة ذيل الحصان بشعرها الأسود الطويل والكثيف وتسريحة الكعكة العشوائية والتسريحات المنسدلة على الأكتاف بطبقات متدرجة.

ولمناسبة ميلادها الذي تحتفل به يوم 24 أكتوبر من كل عام، نرصد لك مجموعة صيحات جمالية للشابات من ماليكا شيرويت.

مكياج برونزي ناعم مع تسريحة ذيل الحصان

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إذا كنت من صاحبات البشرة السمراء، يمكنك اختيار صيحة المكياج البرونزي الناعم على طريقة ماليكا شيرويت التي تألقت في واحدة من إطلالاتها بمكياج برونزي ناعم ارتكز على القليل من الظلال البراقة فوق جفن العين المتحرك مع الماسكرا الخفيفة، والفاونديشن البرونزي الناعم وأحمر الشفاه الزهري الغلوس، أما تسريحتها فجاءت بأسلوب ذيل الحصان المصقول مع الغرة البف العالية عن الجبين.

مكياج خفيف مع تسريحة الشعر الويفي

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وفي مهرجان كان السينمائي الـ71 Annual Cannes Film Festival، اختارت ماليكا شيرويت مكياجاً خفيفاً أبرزت من خلاله نعومة ملامحها وبشرتها السمراء، حيث طبقت القليل من الظلال الفضية البراقة فوق جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود داخل العين والماسكرا الناعمة بطبقات قليلة، وبدت بشرتها موحدة وناعمة الملمس إلى جانب البلاش الخفيف على تفاحة الخدين، وأكملت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الخفيف، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الغرة الجانبية.

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مكياج ناعم مع تسريحة ذيل الحصان المنخفضة

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وبإطلالة أخرى لها في مهرجان كان السينمائي الـ71، تألقت ماليكا شيرويت على السجادة الحمراء بفستان أبيض محتشم، نسقت معه مكياجاً فضياً ناعماً ارتكز على الظلال الفضية فوق جفن العين العلوي مع الكحل الأسود في قلب العين والماسكرا البارزة، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الزهري الغلوس، واختارت مع مكياجها تسريحة ذيل الحصان المنخفضة مع الغرة الجانبية المنسدلة على جانب الوجه.

مكياج زهري ناعم مع تسريحة الرفعة العشوائية

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ويليق المكياج الزهري على لون بشرة ماليكا شيرويت السمراء، حيث تألقت بهذه الصيحة في واحدة من أجمل إطلالاتها، وقد ارتكزت على الظلال الزهرية فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى الخارج وطبقات الماسكرا الكثيفة التي أعطت إشراقة لشكل العين، وأحمر الشفاه الزهري الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الرفعة العشوائية مع الفرق الجانبي للغرة الويفي المنسدلة على الجبين.

مكياج سموكي ناعم مع تسريحة ذيل الحصان

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وبإطلالة أخرى لها، تألقت ماليكا شيرويت بمكياج سموكي ناعم اختارت فيه الظلال السموكي الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع الكحل الأسود داخل العين والماسكرا الكثيفة والفاونديشن الموحد والناعم إلى جانب أحمر الشفاه الترابي الطبيعي، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان المنفوشة مع الغرة الجانبية البف العالية عن الجبين.

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مكياج سموكي فخم مع تسريحة الشعر الويفي

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وتشتهر ماليكا شيرويت باعتمادها الصيحات الجمالية الناعمة مع بعض الاختيارات البارزة، كهذا المكياج السموكي الفخم الذي ارتكز على الظلال السموكي الغامرة لجفن العين المتحرك مع الكحل الأسود البارز والماسكرا الكثيفة، وأحمر الشفاه النيود، كذلك تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة، التي زادت من أناقة إطلالاتها.

مكياج كلاسيكي مع تسريحة الريترو

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وبإطلالة ملفتة باللون الأحمر، اختارت ماليكا شيرويت مكياجاً كلاسيكياً ناعماً ارتكز على خط الأيلاينر الناعم المسحوب إلى خارج العين مع الفاونديشن الموحد والطبيعي وأحمر الشفاه باللون الأحمر الصارخ الذي ناسب إطلالتها الحمراء، واختارت مع مكياجها تسريحة الريترو الطويل المنسدل على الأكتاف مع الفرق الجانبي للغرة.

مكياج ترابي ناعم مع تسريحة الويفي

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تميل ماليكا شيرويت إلى ألوان المكياج الترابية في صيحات المكياج التي تعتمدها، حيث طبقت في واحدة من إطلالاتها مكياجاً ترابياً ناعماً، ارتكز على القليل من الظلال الترابية فوق جفن العين العلوي مع الماسكرا الكثيفة، ومكياج البشرة البرونزي الناعم إلى جانب البلاش الترابي الخفيف على تفاحة الخدين وأحمر الشفاه الوردي الغلوسي، كذلك اختارت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف.