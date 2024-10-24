المكياج الغليتر خيارك الأفضل لمناسبات الشتاء.. إليك بروتوكول تطبيقه

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - لا شيء يضاهي جمال الغليتر، موضة المكياج التي غزت الساحة الجمالية في السنوات الأخيرة، وهي واحدة من صيحات المكياج الجريئة التي تمنحك إطلالة متفردة، وخصوصاً في سهرات ومناسبات الشتاء. تعود موضة المكياج الغليتر إلى مرحلة الخمسينات والستينات، وقد اعتمدتها كثيرات من نجمات الزمن الجميل، وبالإمكان اعتمادها بطرق مختلفة، رقيقة وناعمة، أو قوية وجريئة، وذلك بما يتوافق مع شخصيتك وأسلوبك واللوك الذي تختارينه.

ولمكياج الغليتر قواعده الخاصة، لا سيما أنه قد لا يكون ملائماً أحياناً للمرأة التي تتخطى سناً معينة، كونه يسلط الانتباه على التجاعيد والخطوط الدقيقة الناتجة عن التقدم في السن، كما أنه لا يناسب كل الأوقات، على عكس أساليب المكياج الطبيعي أو المشرق أو الناعم على سبيل المثال.

انطلاقاً من ذلك، نرصد لك فيما يلي البروتوكول الخاص باعتماد المكياج الغليتر والمبادئ التوجيهية لتطبيقه، إضافة إلى الأوقات الملائمة لاستعماله.

مكياج العيون الغليتر خيار مثالي للأعياد والعطلات والمناسبات

يرمز الغليتر بلمعانه إلى الأجواء الاحتفالية بامتياز، مما يجعله ملائماً تماماً لمواسم الأعياد والعطلات والمناسبات، بالتالي هو خيارك المثالي في فصل الشتاء، كونه فصل الاحتفالات من دون منازع. كما أن المكياج الغليتر يرفع من معنوياتك ويحسن مزاجك لتمضية أفضل الأوقات، فيجعلك تنبضين جمالاً وأنوثة ويضمن حصولك على إطلالات متفردة وعصرية. لذلك، كوني جريئة واعتمدي ظلالاً غليتر بألوان مشرقة وجذابة، مثل الزهري، الذهبي، الفضي، الأزرق والبنفسجي.. شرط أن تكون الألوان متناسقة لا فوضوية، وأن تعتمدي أحمر شفاه خفيفاً ليكون مكياجك متوازناً.

مكياج الشفاه الغليتر لطلة نابضة بالحياة

أحمر شفاه غليتر غني ومكثف



يمكنك اعتماد مكياج الشفاه الغليتر متى شئت للتمتّع بشفتين بارزتين وممتلئتين، حينها لا تتردّدي في اعتماد أحمر الشفاه الغليتر بألوان نابضة بالحيوية والحياة مثل البنفسجي والزهري والأحمر. في المقابل، احرصي على اعتماد مكياج عيون بسيط، لتكون الشفاه فقط محط التركيز في وجهك. في المقابل، لا ننصحك بتطبيق الغليتر على أنحاء الوجه الأخرى، كونه يتغلغل في مسام البشرة فيبرز التجاعيد وعلامات التقدّم في السن.

محيط العين هو المكان المناسب لتطبيق الغليتر

إن تطبيق المكياج الغليتر بطريقة خاطئة سيفشل إطلالتك ويفقدك أناقتك، مثلاً إذا طبقت الغليتر على خدّيك فستجعلينه يبدو كأوساخ وشوائب تصيب البشرة، مما يمنحك مظهراً غريباً وبعيداً كلياً عن الجمال والأنوثة. لذلك، بدلاً من ذلك، استخدمي الغليتر على منطقة حول العينين، أي فوق الجفن العلوي فقط دون غيره أو تحت الجفن السفلي فقط بأسلوب خفيف وناعم، لا سيما إذا كانت لديك مناسبة مسائية، كعشاء خاص أو سهرة مع الأصدقاء.. وهكذا تبرزين عينيك وتظهرين جمالها، لا سيما في ظل الأضواء الخافتة التي تميز مناسبات كهذه.

اختاري مستحضرات الغليتر من العلامات التجارية المعروفة

ظلال عيون غليتر بألوان جذابة



لكي تحصلي على طلة براقة بشكل أنيق، اختاري مستحضرات المكياج الغليتر من العلامات التجارية المعروفة وليس ذلك الرخيص، لا سيما أن هناك العديد من أنواع مستحضرات الغليتر الفاخرة التي تجعل مكياجك براقاً بطريقة فائقة الجمال، بحيث يشبه لمعان اللؤلؤ عالي الجودة، وبذلك تكون النتيجة مكياجاً عصرياً وغير تقليدي وثابتاً لوقت طويل.

أرفقي مكياج العيون الغليتر مع الأيلاينر الأسود

احرصي على عدم الإخفاق عند تطبيق ظلال العيون الغليتر، فذلك يفسد إطلالتك تماماً ويعرضك للانتقاد. فيما لو نسّقت الأيلاينر الأسود مع ظلال العيون الغليتر، فستحصلين على عينين ساحرتين، بحيث تطبقين أولاً الأيلاينر على طول الجفون العليا، ومن ثم تقومين بتطبيق الغليتر فائق اللمعان فوقه، وبذلك تسلطين الضوء على جمال العينين وتجعلينهما واسعتين وكبيرتين.

احرصي على ترطيب الشفاه قبل تطبيق الغليتر

قبل تطبيق أحمر الشفاه الغليتر، يجب أن ترطّبي شفاهك جيداً؛ إذ إن استخدام الغليتر على شفاه جافة ومتشققة سيفشل إطلالتك، حيث تبدو شفاهك ذات مظهر غير محبب وغير أنيق على الإطلاق. فيما لو كانت شفاهك ناعمة ومعدة جيداً لتطبيق أحمر الشفاه الغليتر، فبالتأكيد ستكون النتيجة رائعة وستبدو شفاهك بارزة وبراقة بشكل أنيق، مما يزيدك أنوثة وجمالاً.

يمكنك أيضاً تطبيق مكياج خليجي للعيون باللون الأخضر لإطلالات حيوية جذابة

طبقي المكياج الغليتر بحرفية وإتقان

التألق لا يعرف سناً معينة، إذا عرفت جيداً ما الذي يليق بك ويلائم عمرك، بالتالي، عند وضعك الغليتر، اتبعي حيلاً ذكية وطبقي مكياجك بحرفية وإتقان لتبدي أكثر شباباً وجاذبية، كأن تطبقيه في منطقة واحدة من الوجه، كالجفون مثلاً، وذلك بطريقة ناعمة بعيداً عن المبالغة، بحيث تستخدمين بريقاً لامعاً يناسب سنك ويمنحك طلة أنثوية راقية.

طريقة تطبيق مكياج غليتر للسهرات

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