موسم الرياض 2024 فرصة للحامل لمشاركة أطفالها الفعاليات ولكن حافظي على خطواتك  

مشاركة الحامل أطفالها لفعاليات الموسم ضرورة

آباء يشاركون أطفالهم فعاليات موسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - لازاليحفل بالجديد والمتنوع من الفعاليات، والتي تزداد جمالاً وجاذبية في عيون الصغار يوماً بعد يوم، مما يدفع العائلات إلى زيارتها ومشاركة أطفالهم التنقل بينها جمالياتها من واحدة إلى أخرى، ولأن على الأم اصطحاب أطفالها للرحلة أحياناً، وهو أمر تربوي وصحي رائع، فإن للأم الحامل وضع خاص؛ إذ عليها أن تأخذ احتياطاتها والتنبه لكل حركة وخطوة تقوم بها، حتى لا يتأثر حملها؛ فخطوات المشي لابد أن تكون محسوبة، و شرب الماء بشكل كاف ضرورة، بجانب أهمية حماية بشرتها من الشمس والحرارة، واحتياطات أخرى كثيرة.في التقرير التالي نتعرف على حدود المشي للحامل والنصائح الواجب إتباعها وذلك فقًا لموقع "What to expect".نعم..التمتع بمشاركة أطفالك الفعاليات حتى وأنت حامل، أمر يفيدهم تربوياً وعاطفياً وأنت أيضاً؛ حيث أنك ستتجولين هنا وهناك على قدميك؛ فالمشي للحامل لا يقتصر على الأشهر الأخيرة من الحمل فقط، بل من المُمكن ممارسة المشي خلال أشهر الحمل كاملة.المشي آمن حالة الحمل الصحي، لكن من المهم استشارة الطبيب الخاص بك قبل البدء فيه، وينصح بالمشي 30 دقيقة تقريباً في اليوم ولظروف أخري تزيد ولا ضرر، ويجب خلال المشي عدم إجهاد الجسم؛ لدرجة عدم قدرة الحامل على الكلام أثناء السير.

تعرفي على خطوات المشي السريع خلال موسم الرياض..

فوائد المشي للحامل

حامل وابنتها تستعدان للتريض

رياضة يمكن ممارستها بسهولة، بسيطة وغير مكلفة، شرط مراعاة ارتداء ملابس مناسبة وحذاء رياضي مريح.

يساعد المشي على التحكم في مستويات سكر الحمل، والمحافظة على الكولسترول في الدم، والسيطرة على ضغط الدم.

يجنب الحامل المشكلات المتعلقة بالحمل، مثل غثيان الصباح والتشنجات والإمساك، ويساعد على الشعور بالهدوء النفسي.

يقوي عضلات الفخذ ما يسهل الولادة، كما يحسن المزاج والحالة النفسية، خاصة نسبة التوتر والقلق المصاحبين للحمل.

يحسن من صحة الطفل؛ فالمشي لا يحافظ فقط على وزنك، ولكن أيضًا على وزن طفلك، مما يجعل عملية الولادة أسهل.

يساعد المشي الحامل على حرق سعرات حرارية، وبالتالي يقلل من كمية الوزن الزائد خلال فترة الحمل.

المشي يحمي صحة الحامل من الأمراض

يحمي من خطر الإصابة بتسمم الحمل، وسكري الحمل وضغط الدم المرتفع.

يخفف من الإمساك الشائع.

يساعد في التقليل أو التخلص من آلام الظهر.

يقلل من خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

يعزز من عملية فقدان الوزن بعد الولادة.

يقلل من نسبة الخضوع للولادة القيصرية.

يساعد في تعزيز صحة القلب.

يسهل من عملية الولادة وتقصير فترة الولادة أيضًا.

استعدادات الحامل قبل المشي

حامل وابنتها ترتديان ملابس المشي

قومي باختيار حذاء رياضي مريح للغاية، يناسب مقاس قدمك، بحيث يحميك من السقوط أو الشعور بألم في قدميك.

احمي بشرتك أثناء المشي من أشعة الشمس، حتى لا تزداد حالة الإصابة بالكلف، وهي تصبغ الجلد.

اشربي كمية كافية من الماء عند المشي وخاصة أثناء الحمل؛ لتحافظي على بقاء جسمك رطباً حماية من الجفاف.

تناولي الطعام قبل 30 دقيقة من المشي؛ حتى لا تفقدي طاقتك خلال المشي، مع عدم الإفراط في تناول الطعام كذلك.

قومي باختيار مكان المشي المناسب حسب حالة الطقس، كما يجب أن تتأكدي من أن المكان مخصص للمشي.

لاحظي إشارات التعب للتوقف، وخذي راحة فوراً، مع شرب كمية من الماء أو القليل من العصير الطبيعي.

لا تمشي في الطقس الحار؛ لأنه من السهل جداً أن ترتفع درجة حرارتك بسبب الحمل، وأجلي هذا لجهاز السير في المنزل.

توقفي عن المشي إذا شعرتِ بالعطش أو التعب الشديد أو الدوخة، وامنحي نفسك فترات راحة و اشربي الماء بانتظام.

توقفي إذا تعرضتِ لأي نزيف أو آلام بالمفاصل، أو التورم في الساق أو آلام الصدر، أو الدوخة، وعليكِ استشارة الطبيب.

فوائد المشي العلاجية للحامل

يزيد من نشاط الدورة الدموية: و يقدم للأم والجنين مجموعة مذهلة من الفوائد، بشرط اتباع الإرشادات؛ إذ

يوفر المشي للحامل حماية من الأمراض: مثل الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل، كما يساعد على تحسين مزاج الحامل، لأنه يحفز المخ على إنتاج هرمون الأندروفين، الذي يساهم في الشعور بالسعادة وتخفيف التوتر. يعتبر من التمارين الرياضية الآمنة للنساء الحوامل، التي تفيد في تقوية عضلات الحوض والبطن.: مثل الإصابة بسكري الحمل وتسمم الحمل، كما يساعد على تحسين مزاج الحامل، لأنه يحفز المخ على إنتاج هرمون الأندروفين، الذي يساهم في الشعور بالسعادة وتخفيف التوتر.

يلعب دورًا في تخفيف آلام الظهر: ما يجعله بديلًا صحيًا للمسكنات أثناء الحمل، كما يساهم في تخفيف الإمساك وطرد الغازات من المعدة، لأنه يعزز تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الجهاز الهضمي، مما يزيد حركة الأمعاء.

يجعل الحامل أكثر استعدادًا للولادة الطبيعية: لأنه يزيد من قدرتها على التحمل ويحسن لياقتها البدنية، ومع انتظام المشي يصبح قلب الحامل أكثر قوة وصحة، بفضل قدرته الكبيرة على تنظيم ضرباته وتنشيط الدورة الدموية وضبط ضغط الدم، ويعد المشي علاجًا فعالًا للحامل التي تعاني من الأرق، لأنه يساعد على تحسين جودة النوم.

المخاطر: المشي الخليج 365 الحامل لا يضر ولا يمثل خطراً مادام سليماً، ولا توجد به مشاكل مثل النزيف أوحدوث إرهاق أو تعب، ولكن انتبهي فهو يرفع نسبة الولادة المبكرة عند أي سيدة حامل.. حالة المشي لمسافات طويلة، خاصة إذا كان هناك تجربة ولادة مبكرة في حمل سابق.

متى تتوقف الحامل عن المشي؟

حالة تقلصات الرحم. خروج ماء الجنين. الدوخة.

حالة وجود ألم في الصدر. الصداع. ألم في العضلات.

حالة الإحساس بألم في ربلة الساق "السمانة" أو تورمها.

يجب على الحامل الانتباه جيدًا لصحتها أثناء المشي، لأن هناك أعراضًا إذا ظهرت عليها أثناء التمرين، من الضروري الذهاب إلى الطبيب فورًا. وتشمل:*ملاحظة من"الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب متخصص.