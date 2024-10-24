مي عمر تتضامن مع لبنان .. إليكم ما طلبته من محبيها

ميرنا وليد - بيروت - تضامنت الممثلة المصرية مي عمر مع لبنان، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري".

ونشرت عمر صورة، وعلقت قائلة ، أشعلوا شمعة من أجل لبنان، السلام والإنسانية".

الجدير بالذكر، أن عمر كانت قد حصلت مؤخراً على جائزة أفضل ممثلة عن مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي وذلك في حفل ملتقى نجم العرب.

وشاركت على صفحتها صوراً لها، وظهرت مرتدية فستاناً أبيض طويلاً وهي تحمل الجائزة التي نالتها على المسرح، وعبرت عن فرحتها وكتبت تعليقاً جاء فيه: "يسعدني أن أعلن فوزي بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان ملتقى نجم العرب عن دوري في فيلم نعمة الأفوكاتو! أنا ممتنة جدًا لكل من دعمني، وخاصة الممثلين وطاقم العمل المذهلين، وجميع المعجبين".

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